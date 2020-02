Inter-Ludogorets, le formazioni ufficiali: c'è Eriksen, Moses dal 1'

Le formazioni ufficiali di Inter-Ludogorets: Eriksen parte dal 1' a centrocampo, davanti con Lukaku c'è Alexis Sanchez. Godin e Ranocchia in difesa.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez.

LUDOGORETS (4-3-3): Iliev; Cicinho, Grigore, Terziev, Nedyalkov; Marcelinho, Dyakov, Badji; Wanderson, Keseru, Cauly.

Ampio turnover per Conte dopo il riposo 'forzato' di campionato. In difesa fuori De Vrij e Skriniar: Godin vince il ballottaggio con Bastoni. Sugli esterni Moses e Biraghi, con Barella ed Eriksen interni vicino a Borja Valero. Alexis affianca Lukaku in avanti.

Il risponde con il 4-3-3, con Cauly a completare il tridente con Wanderson e Keseru. Badji e Marcelinho affiancano Dyakov in mezzo. Grigore e Terziev in mezzo con Nedyalkov e Cicinho terzini. Iliev in porta.