Inter-Ludogorets dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

L'Inter di Conte sfida il Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte sfida il di Pavel Vrba nel ritorno dei sedicesimi di finale di . I nerazzurri sono favoriti per la qualificazione, in virtù della vittoria per 2-0 maturata nella gara di andata in Bulgaria con le reti di Eriksen e Lukaku su rigore.

Prima di pensare al Derby d' con la , dunque, i milanesi cercheranno di conquistare il passaggio agli ottavi di finale del torneo, in uno Stadio Meazza senza pubblico per contrastare la diffusione del Coronavirus.

I nerazzurri sono imbattuti al momento nelle Coppe europee contro squadre bulgare: in 6 precedenti hanno conquistato 3 vittorie e 3 pareggi. L'Inter inoltre ha superato il turno in 17 delle precedenti 18 sfide ad eliminazione diretta dopo aver vinto la gara di andata. L'unica eccezione è rappresentata dal , che ha estromesso i lombardi dalla 2005/06 imponendosi nei quarti di finale.

Altre squadre

Per quanto concerne invece il Ludogorets, i bulgari hanno vinto soltanto una delle 9 partite ad eliminazione diretta disputate in Europa League, nel match in trasferta contro la della stagione 2013/14. Nelle 5 sfide contro squadre italiane in Europa League, tuttavia, questa è stata l'unica gioia per il Ludogorets, che per il resto ha ottenuto un pareggio e 3 sconfitte nelle ultime 3 gare con compagini della penisola, non riuscendo a segnare nemmeno una rete.

Eriksen e Lukaku, a segno nella sfida di andata, sono al momento gli unici marcatori nel torneo dell'Inter, mentre il centravanti rumeno Claudiu Keseru è il giocatore più prolifico dei bulgari in questa competizione con un bottino di 4 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Ludogorets: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-LUDOGORETS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Ludogorets

Inter-Ludogorets Data: 27 febbraio 2020

27 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky, TV8

Sky, TV8 Streaming: Sky Go, Now Tv, sito TV8

ORARIO INTER-LUDOGORETS

Inter-Ludogorets si disputerà la sera di giovedì 27 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, e si giocherà a porte chiuse, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal tedesco Daniel Siebert, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 2° confronto europeo fra le due squadre.

La sfida Inter-Ludogorets sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Fernando Orsi al commento tecnico.

Il ritorno dei sedicesimi di Europa League Inter-Ludogorets, inoltre, sarà trasmesso in chiaro in diretta televisiva su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 del decoder Sky).

Il pre e post partita sarà condotto in studio (in simulcast anche su TV8) da Anna Billò, che sarà affiancata da Daniele Adani, Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Inter-Ludogorets in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta streaming in chiaro per tutti i tifosi e gli appassionati dal sito di TV8.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui l'Europa League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Conte non avrà a disposizione lo squalificato Lautaro Martínez e gli infortunati Handanovic, Sensi e Gagliardini. Davanti, nel 3-5-2, Lukaku e Alexis Sánchez formeranno la coppia d'attacco. A centrocampo Borja Valero dovrebbe giocare da regista, con Barella ed Eriksen mezzali e Moses e Biraghi, favoriti rispettivamente su Candreva e Young, sulle due fasce. Probabile panchina per Vecino e Brozovic. Dietro, davanti a Padelli, D'Ambrosio e Ranocchia dovrebbero completare la linea difensiva a tre con Bastoni.

Vrba opterà probabilmente per un 4-2-3-1. Fra i pali ci sarà Iliev, in difesa Grigore e Terzier agiranno da centrali, con Cicinho e Nedyalkov esterni bassi. In mediana tandem composta da Dyakov e Badji vista la squalifica di Anicet. Davanti Cauly, Marcelinho e Wanderson saranno i trequartisti a sostegno del centravanti Keseru.

INTER (3-5-2): Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; R. Lukaku, A. Sánchez.

LUDOGORETS (4-2-3-1): P. Iliev; Cicinho, Grigore, Terzier, Nedyalkov; Dyakov, Badji; Cauly, Marcelinho, Wanderson; Keseru.