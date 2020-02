Inter-Ludogorets 2-1: nerazzurri agli ottavi di Europa League nel silenzio di San Siro

Avanti l'Inter contro il Ludogorets. Biraghi e Lukaku ribaltano il goal di Cauly e portano i nerazzurri agli ottavi di finale di Europa League.

In un San Siro blindato, senza tifosi, l' batte il e va agli ottavi di finale di . La partita finisce 2-1, con le reti di Biraghi e Lukaku che rimontano il vantaggio iniziale di Cauly. La squadra di Antonio Conte era già forte della vittoria dell'andata in Bulgaria per 0-2.

La pratica si archivia già nel primo tempo, dopo un iniziale attimo di paura. La formazione nerazzurra, con tanti cambi, si fa sorprendere da Cauly: l'ex Paderborn e Duisburg buca sul centro-sinistra della retroguardia meneghina e infila Padelli di pura potenza.

Alla lunga l'Inter esce, sale di colpi e la ribalta senza troppi grattacapi: sinistro di Biraghi in diagonale su invito di Eriksen per pareggiare, poi Lukaku e Alexis combinano e il belga trova il fortunato goal del 2-1 di rimpallo di testa.

La ripresa, dopo due legni iniziali colpiti proprio dai due attaccanti nerazzurri, è come San Siro: senza rumori, se non quelli di sottofondo in campo. Riecheggia solo il triplice fischio di Siebert, che manda l'Inter agli ottavi di finale in carrozza.

INTER-LUDOGORETS 2-1

MARCATORI: 26' Cauly, 31' Biraghi, 45+4' Lukaku

INTER (3-5-2): Padelli; D'Ambrosio (76' Bastoni), Ranocchia, Godin; Moses, Barella (46' Brozovic), Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku (62' Esposito), Sanchez.

LUDOGORETS (4-3-3): Iliev; Cicinho, Grigore, Terziev, Nedyalkov; Marcelinho (83' Biton), Dyakov, Badji; Wanderson (70' Tchibota), Keseru (64' Swierczok), Cauly.

ARBITRO: Daniel Siebert.

AMMONITI: D'Ambrosio, Wanderson.

ESPULSI: -