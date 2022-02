LE PAGELLE DI INTER-LIVERPOOL

INTER

HANDANOVIC 6 - Sui due goal del Liverpool non ha particolari responsabilità, per il resto della gara viene impegnato poco.

SKRINIAR 7 - Prestazione sontuosa dello slovacco, che domina su tutto il fronte della difesa, mettendo pezze anche alle sbavature dei compagni.

DE VRIJ 5.5 - Gara ordinata dell'olandese che però rovina la sua serata col disimpegno sbagliato che vale il raddoppio dei Reds.(87' RANOCCHIA S.V.)

BASTONI 5.5 - Così come Skriniar, approccia benissimo la gara rendendo la vita difficile a Salah. Poi, però, è lui ad essere bruciato da Firmino sul corner di Henderson.(91' DIMARCO S.V.)

DUMFRIES 6.5 - Ottimo in fase propositiva, si fa rispettare anche in quella difensiva. (87' DARMIAN S.V.)

VIDAL 5.5 - Ha un buon approccio alla gara, ma probabilmente Inzaghi avrebbe fatto meglio a sostituirlo venti minuti prima.(87' GAGLIARDINI S.V.)

BROZOVIC 6 - Solito distributore di palloni, non fa mancare il suo apporto pur senza brillare.

CALHANOGLU 6 - Bene nel primo tempo, meno nel secondo: è lui a costruire l'occasione più ghiotta della gara nerazzurra.

PERISIC 7 - Straripante, fa venire il mal di testa ad Alexander-Arnold senza mai far mancare il suo contributo in fase di ripiegamento. I compagni d'attacco non lo assistono al meglio.

DZEKO 5.5 - Ancora una volta lavora, crea e svaria su tutto il fronte d'attacco: in gare del genere, però, al numero 9 è richiesta la stoccata vincente.

MARTINEZ 5.5 - Sembra subito in palla, ma col passare dei minuti la sua smania di strafare si traduce in iniziative personali infruttuose. (70' SANCHEZ 5.5 - Non fa meglio del compagno).

LIVERPOOL

ALISSON 6 - Impegnato poco o nulla.

ALEXANDER-ARNOLD 5 - Soffre Perisic dal primo all'ultimo minuto di gara.

KONATE 7 - Preciso negli anticipi, bravo nelle chiusure. Senza troppo badare alla forma, efficace.

VAN DIJK 6.5 - Anche l'olandese disputa una prova senza nei, mettendo lo zampino anche nella rete del raddoppio.

ROBERTSON 6.5 - Soffre un po' nel duello con Dumfries, ma è dal suo mancino che nasce il cross del vantaggio inglese.

FABINHO 6 - Ordinaria amministrazione in mezzo al campo. (60' HENDERSON 6 - Entra e va subito a fare legna in mezzo).

THIAGO ALCANTARA 6 - Da talenti come lui ci si attende sempre di più, ma la sua prova ordinata vale comunque la sufficienza. (86' MILNER S.V.)

ELLIOTT 6 - La mossa a sorpresa di Klopp non sorprende l'Inter come il tecnico tedesco avrebbe sperato. (60' KEITA 6.5 - Muscoli e dinamismo che permettono al Liverpool di prendere pian piano possesso della metà campo).

SALAH 6.5 - Comincia bene, ma pian piano - anche perché poco servito - sembra spegnersi, ben contenuto da Bastoni. Alla prima distrazione dell'Inter, però, ricorda a tutti perché è considerato tra i più forti calciatori al Mondo.

DIOGO JOTA 5.5 - Ben contenuto dai difensori interisti, resta negli spogliatoi dopo l'intervallo. (46' FIRMINO 6.5 - Entra e non riesce a far molto meglio del compagno. Questo fino al 75', quando trova il guizzo che indirizza la gara e forse la qualificazione).

MANE' 5.5 - Nel primo tempo si rende pericoloso due volte, pur senza centrare il bersaglio, ma anche lui sparisce alla distanza. (60' LUIS DIAZ 6 - Entra al posto di Mané e si fa notare sicuramente di più).