Inter-Liverpool, l'ultimo incrocio nel 2008: vittoria dei Reds e nerazzurri eliminati

L'ultimo incrocio in gare ufficiali tra Inter e Liverpool non rievoca di certo ricordi piacevoli per i tifosi interisti.

L'ultima visita degli inglesi in quel di San Siro contro i nerazzurri, infatti, risale al lontano 11 marzo del 2008. Di fronte c'era l'Inter campione d'Italia in carica, guidata da Roberto Mancini. E il contesto, anche in quel caso, era rappresentato dagli ottavi di finale di Champions League.

La sfida del Meazza si presentava agli occhi di Ibrahimovic e compagni con i connotati della missione impossibile. I meneghini, infatti, erano reduci dal 2-0 patito nella gara d'andata nel catino infernale di Anfield. Morale della favola, in quel di Milano sarebbe servito un miracolo che puntualmente non si è verificato.

L'attuale Ct della Nazionale opta per un 4-3-1-2 con Cruz ad affiancare Ibrahimovic, sorretti dal rombo di centrocampo che aveva in Stankovic il suo vertice alto e in Cambiasso quello basso. A completare il pacchetto mediano c'erano, ovviamente, capitan Zanetti e Vieira. In difesa, a murare la porta di Julio Cesar, spazio a Maicon, Burdisso, Rivas e Chivu.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la faccenda per la Beneamata si complica in maniera praticamente irreversibile con il rosso a Burdisso che costringe la truppa Mancini ad un'intera frazione di gioco con l'uomo in meno. Musica per le orecchie di Gerrard e compagni, capaci poi di trovare il colpo risolutore grazie al piazzato imparabile di Fernando Torres, abile nell'infilare la porta nerazzurra e a spingere i Reds verso i quarti di finale.

Capolinea nerazzurro, dunque. E oltre all'eliminazione, nella conferenza post partita Mancini annuncia, a sorpresa, il suo addio all'Inter che sarebbe maturato al termine della stagione:

"Nonostante abbia ancora quattro anni di contratto, credo che questi saranno gli ultimi due mesi e mezzo alla guida dell'Inter". Le parole del tecnico jesino riportate da 'Repubblica'.

Scenario destinato a sfociare nella cruda realtà dei fatti, ma non prima di togliersi la soddisfazione di vincere un altro Scudetto.