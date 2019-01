Inter, LionRock Capital rileva le quote di Thohir: è il nuovo socio di Suning

Il fondo di Hong Kong LionRock Capital rileverà le quote di Thohir, il 31,05% dell'Inter, e diventerà il nuovo socio di Suning.

Sarà con ogni probabilità il fondo LionRock Capital il nuovo socio pronto ad entrare nella società Inter al fianco di Suning. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il fondo di Hong Kong rileverà la quota di Thohir e affiancherà gli Zhang alla proprietà dei nerazzurri.

LionRock è un fondo che esiste dal 2011 ed è stato creato da Daniel Kar Keung Tseung, cinese di origini americane di 48 anni. I principali investimenti sono nel settore sportivo, medico, alimentare e per il commercio online. Ha già partecipazioni con Suning Sports e i rapporti sembrano essere già solidi da tempo.

Con l'arrivo della LionRock Capital, diventerà di fatto ufficiale l'addio di Erick Thohir, che al momento detiene il 31,05% dell'Inter. La quota passerà interamente in mano al fondo di Hong Kong, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 milioni di euro.

Per l'Inter si aprirà un nuovo capitolo anche sotto il profilo della questione stadio, sempre al centro dei pensieri di Suning. L'ingresso di un nuovo partner può essere la spinta decisiva per riuscire ad arrivare a una conclusione. L'idea principale al momento sarebbe costruire un nuovo impianto nella stessa zona di San Siro. Da Giacarta ad Hong Kong, passando per Nanchino e Milano: per l'Inter comincia, di nuovo, una nuova era.