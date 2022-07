Inter-Lione dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter testa la sua condizione contro il Lione a due settimane dall'inizio della Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Non è ancora tempo di calcio ufficiale, ma è innegabile come il livello delle amichevoli estive

si stia alzando sempre di più per l'Inter, che sabato 13 agosto esordirà in campionato al 'Via del Mare', sul campo del neopromosso Lecce.

Sulla strada di Handanovic e compagni, prima, ci sono i francesi del Lione, reduci da un deludente ottavo posto in Ligue 1 e dall'eliminazione ai quarti di finale di Europa League per mano del West Ham. La squadra allenata da Peter Bosz ha riabbracciato Alexandre Lacazette e Corentin Tolisso in questa sessione di calciomercato, cavalli di ritorno dopo le rispettive esperienze con Arsenal e Bayern Monaco.

I nerazzurri, dal canto loro, devono riscattarsi dall'ultimo passo falso in quel di Lens, dove a decidere l'incontro è stata una magia di Openda nei minuti di recupero del secondo tempo.

Questa pagina vi sarà utile per non perdervi nemmeno un dettaglio su Inter-Lione: dagli aggiornamenti sulle

formazioni alle indicazioni su come seguire il match in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-LIONE

Inter-Lione si giocherà sabato 30 luglio 2022 all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 20:30, sarà dato dall'arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì.

DOVE VEDERE INTER-LIONE IN TV

Inter-Lione sarà visibile su DAZN tramite l'app, fruibile su smart tv oltre che su console di gioco Xbox e PlayStation. Applicazione utilizzabile anche su dispositivi come TIMVISION Box (per coloro che hanno aderito all'offerta dedicata), Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

INTER-LIONE IN DIRETTA STREAMING

App di DAZN disponibile per lo streaming anche su device come smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android. Il modo per assistere alla partita da browser è il seguente: bisognerà collegarsi al sito ufficiale e loggarsi con le credenziali fornite in fase di registrazione, per poi accedere al catalogo degli eventi e selezionare quello desiderato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LIONE

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Lazaro; Lukaku, Lautaro. All. Simone Inzaghi

LIONE (4-3-3): Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Paquetá, Lepenant, Reine-Adélaïde; Faivre, Lacazette, Toko Ekambi. All. Bosz