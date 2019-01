Inter, LionRock acquista ufficialmente il 31,05% delle quote della società

Lasciando da parte per qualche secondo il mercato (i nerazzurri hanno appena preso Soares dal Southampton ), è arrivata l'ufficialità attesa da giorni in casa Inter , ossia quella relativa all'ingresso nella società, con il 31,05%, della LionRock Capital .

La società ha infatti emesso un comunicato sul proprio sito, specificando che sono state cedute al nuovo azionista le quote che in precedenza appartenevano a Thohir .

" FC Internazionale Milano S.p.A. comunica che LionRock Capital ha raggiunto un accordo con International Sports Capital HK Limited per l'acquisizione del 31,05% delle azioni del Club. Conseguentemente, LionRock Capital diventa il nuovo azionista di minoranza dell'Inter . Il Club accoglie LionRock Capital nella famiglia nerazzurra e si aspetta che possa aiutare e supportare Suning nel rendere ancora più vincente la Società, dentro e fuori dal campo. Il Club ringrazia Erick Thohir per l'impegno profuso e gli augura i migliori successi futuri ".

Sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente Zhang, sempre riportate dal sito ufficiale nerazzurro.

" Nel 2018, grazie al lavoro di tutto lo staff, della dirigenza, del settore tecnico e dei giocatori, abbiamo raggiunto ottimi risultati dal punto di vista sportivo, della crescita commerciale e delle innovazioni in termini di marketing e media. Questo ci dà molta fiducia per la crescita futura del Club e ha portato all'interesse di LionRock Capital. In aggiunta a questa partnership, intendiamo stabilire ulteriori rapporti e relazioni commerciali e sportive a livello globale. Assieme ai nostri partner, continuiamo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo principale - rendere l'Inter un top club a livello mondiale, dentro e fuori dal campo, e fornire la migliore esperienza possibile ai milioni di tifosi interisti sparsi per il mondo ".