Inter-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Inter vogliosa di riscatto in Coppa Italia, dove ai quarti di finale affronterà la Lazio. La vincente sfiderà una tra Milan e Napoli in semifinale.

Il ko di Torino ha lasciato il segno in casa Inter e il desiderio di ritrovarsi prontamente in Coppa Italia , competizione giunta ai quarti di finale: sarà la Lazio a sfidare i nerazzurri in gara secca. La vincente si qualificherà per le semifinali in gare d'andata e ritorno dove affronterà il Milan , vittorioso contro il Napoli.

I ragazzi di Spalletti hanno superato agevolmente il Benevento agli ottavi con un netto 6-2: si tratta degli unici goal fin qui realizzati nel 2019 considerato che, in campionato, con Sassuolo e Torino non è arrivata alcuna marcatura.

Avversario di Serie C battuto nel turno precedente invece per i biancocelesti, autori del 4-1 rifilato al Novara. Brucia ancora l'ultima sconfitta in Serie A ad opera della Juventus: tante occasioni non sfruttate prima della rimonta bianconera maturata nei minuti finali.

QUANDO SI GIOCA INTER-LAZIO

La gara tra Inter e Lazio si giocherà giovedì 31 gennaio 2019 alle ore 21 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Ad arbitrare sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato al VAR da Luca Banti.

DOVE VEDERE INTER-LAZIO IN TV E STREAMING

Inter-Lazio sarà visibile in esclusiva sulla Rai che si è aggiudicato i diritti della Coppa Italia: appuntamento su Rai 2, con collegamento a partire dalle ore 20:50. Attraverso l'applicazione Rai Play, sarà possibile seguire le emozioni del match anche in streaming.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO

Spalletti alle prese con il caso Perisic: il croato è rimasto fuori a Torino e sarà lo stesso anche in Coppa Italia. Spazio dunque per Candreva e Politano (squalificato per due turni in campionato) sulle fasce, a sostegno della punta centrale Icardi. A centrocampo Vecino o Gagliardini con Brozovic ed uno tra Joao Mario o Nainggolan. Dubbio in difesa (che ritornerà a quattro) a causa dell'affaticamento muscolare occorso a De Vrij: Miranda favorito su Ranocchia. A destra da valutare l'impiego di Cedric Soares dal 1'.

Inzaghi si appresta a schierare l'undici titolare nella sua interezza (assente il solo Cataldi). Luis Alberto alle spalle di Immobile in avanti, Lucas Leiva faro della mediana con Parolo e Milinkovic-Savic interni. Marusic e Lulic gli esterni. Da registrare il rientro di Acerbi nella retroguardia, dopo la squalifica scontata contro la Juventus: prima partita saltata dopo ben 149 volte consecutive in cui era sceso sempre in campo.

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Nainggolan; Politano, Icardi, Candreva.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.