Inter-Lazio, le pagelle: Immobile punge, Lautaro Martinez sbaglia tutto

Nell'Inter decisivi gli errori di Lautaro Martinez, male Candreva e Politano, bene Handanovic. Nella Lazio spiccano Immobile e Strakosha.

INTER

HANDANOVIC 7.5 - Bravissimo a disinnescare la girata ravvicinata di Icardi, decisivo al 90' su Caicedo prima e su Immobile poi. Para anche un rigore a Durmisi, ma non basta.

D'AMBROSIO 6 - Il solito guerriero sulla fascia: a inizio ripresa subisce un duro colpo, ma rientra in campo come se nulla fosse.

MIRANDA 5.5 - Distratto in alcune occasioni, sembra non dare sicurezza al reparto.

SKRINIAR 6.5 - Guida la difesa nerazzurra con attenzione e personalità, avviando anche alcune interessanti ripartenze.

ASAMOAH 5.5 - Così come il dirimpettaio Marusic, si limita a non sbagliare, spingendo però pochissimo e rischiando il rosso nei supplementari).

GAGLIARDINI 5.5 - Primo tempo insufficiente e macchiato da un giallo evitabile: Spalletti lo lascia negli spogliatoi dopo l'intervallo. (46' VECINO 5: Non fa meglio del compagno che rileva, anzi commette alcuni erroir macroscopici che fanno infuriare San Siro).

BROZOVIC 6 - Tra i più concreti in mezzo al campo: pur senza strafare è l'unico punto di riferimento affidabile.

JOAO MARIO 5.5 - Gettato in campo all'ultimo istante per via dell'infortunio occorso a Borja Valero, fa il possibile per cambiare ritmo alla manovra nerazzurra senza però riuscire a sortire effetti. (81' LAUTARO MARTINEZ 3.5 - Al minuto 94 ha la palla che ogni attaccante sogna ma, tutto solo a due passi dalla porta, calcia fuori in malo modo. Dopo più di mezzora sottotono, il 'Toro' fallisce anche il suo calcio di rigore).

POLITANO 4.5 - Male sulla destra, non migliora quando viene spostato a sinistra. Ha tra i piedi un pallone d'oro per la qualificazione ma Strakosha lo ipnotizza. (106' CEDRIC 6: Il suo primo tiro in maglia nerazzurra è un rigore trasformato).

ICARDI 6 - Riceve pochissimi palloni: un'attenuante più che valida per una prestazione anonima. Quando però ha tra i piedi il pallone pesantissimo del rigore all'ultimo respiro non sbaglia. E fa ancora meglio con il cucchiaio successivo. Ma non basta.

CANDREVA 4.5 - Comincia a sinistra, ma non riesce mai a creare superiorità nè a mettere in mezzo cross interessanti. Anche a destra le cose non migliorano di molto e il goal fallito a porta vuota nella ripresa è la ciliegina su una torta amarissima. (106' NAINGGOLAN 5: Il suo errore dal dischetto costa l'eliminazione all'Inter: non il miglior modo per riconciliarsi coi tifosi).

LAZIO

STRAKOSHA 7.5 - L'Inter non lo impegna più di tanto, lui risponde presente quando chiamato in causa. Al 94' poi è un suo super intervento su Politano a trascinare la partita ai supplementari. Decisivo infine ai rigori, prima su Lautaro Martinez e poi su Nainggolan.

WALLACE 6 - Si fa male commettendo fallo su una ripartenza di Miranda ed è costretto a lasciare il campo. (70' BASTOS 6 - Ordinaria amministrazione).

ACERBI 6.5 - Guardia attenta su Icardi, servito però poco e male.

RADU 5.5 - Prima Candreva e poi Politano non fanno nulla per metterlo in difficoltà. Nonostante questo non disputa una gara sufficiente e nel finale si fa pure espellere.

MARUSIC 6 - Si limita a difendere senza mai spingere, ma lo fa con attenzione.

MILINKOVIC-SAVIC 5.5 - E' quello che più di tutti prova a mostrare grinta in mezzo al campo, con risultati però poco brillanti. Una sua ingenuità nel finale costa però il rigore che prolunga la gara fino ai calci di rigore.

LUCAS LEIVA 7 - Partita ordinata quella giocata dal regista brasiliano, fulcro della manovra e bravo anche in interdizione. Suo il penalty decisivo.

LUIS ALBERTO 5.5 - Non molto dinamico, ha anche il demerito di fallire una buona occasione nel primo tempo. (101' PAROLO 6 - Dà lucidita e freschezza nel finale).

LULIC 6 - Tanta quantità e generosità sulla fascia, ma troppa poca lucidità. (80' DURMISI 5.5 - Brutto impatto sulla gara, fallisce anche un calcio di rigore).

CORREA 6 - Nel primo tempo è tra i più attivi, nella ripresa sparisce dal gioco. (88' CAICEDO 6 - Ha sui piedi la palla qualificazione al 90' ma si fa ipnotizzare da Handanovic. Bene però nei supplementari, quando offre a Immobile l'assist del goal).

IMMOBILE 7.5 - Sempre pronto a pungere, Handanovic gli nega il goal nel primo tempo con un grande intervento. Nel finale però è proprio lui a trovare il goal che vale il passaggio del turno.