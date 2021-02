Inter-Lazio, Inzaghi rammaricato: "Il rigore ha indirizzato la partita"

La Lazio cade a San Siro sotto i colpi dell'Inter, ma esce a testa alta dal match. Simone Inzaghi, a 'Sky', si sofferma sul penalty assegnato ai nerazzurri per l'entrata di Hoedt su Lautaro.

"I ragazzi sono delusi, gli ho spiegato che quel rigore se lo rivedi 20 volte puoi non darlo. I ragazzi sono amareggiati perché l’arbitro è andato deciso, poi a riguardarlo puoi darlo, ma è stato preciso l’arbitro ad indirizzarla dopo 25 minuti".

"La squadra non lo ha accettato: a fine primo tempo, rivedendolo dopo 10 volte e non come ha fatto Fabbri, puoi darlo. Avrei voluto lo guardasse al VAR. Il rigore ha cambiato la partita, stavamo dominando. Non c'è stata gara".