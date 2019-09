Inter-Lazio, gioca Politano: chance da titolare per Vecino

Inter con la coppia d'attacco Politano-Lukaku contro la Lazio: in caso di goal, il belga eguaglierebbe due mostri sacri come Ronaldo e Milito.

all'esame nel turno infrasettimanale: i nerazzurri dovranno rispondere alla che ha battuto in rimonta il , issandosi in testa alla classifica almeno per una notte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per Handanovic e compagni obiettivo continuità dopo il convincente successo nel derby che ha ridimensionato il , per fare en plein con la quinta vittoria su cinque partite (l'ultima volta accadde nella stagione 2015/2016 con Roberto Mancini in panchina).

Conte sembra aver sciolto i dubbi di formazione: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', in attacco agirà Politano in coppia con Romelu Lukaku, con Lautaro e Sanchez inizialmente relegati in panchina.

Cambio anche in mezzo al campo, dove dovrebbe essere la volta di Vecino al posto di Barella, autore di un assist nell'ultimo match di campionato. Biraghi si candida per una maglia da titolare (Asamoah per ora è favorito) sull'out di sinistra. Nessuna novità in difesa: Godin confermato e con lui De Vrij e Skriniar.

Lazio con Correa e Immobile in avanti, Luis Alberto e Milinkovic-Savic interni di centrocampo ai fianchi di Leiva. In difesa con Acerbi e Bastos ci sarà Luiz Felipe, out Radu a causa della febbre che lo ha colpito.

Per Romelu Lukaku ci sarà l'opportunità di eguagliare due grandi campioni della storia dell'Inter come Ronaldo e Milito: in caso di goal il belga andrebbe a segno in quattro delle prime cinque gare, proprio come il brasiliano (1997/1998) e l'argentino (2009/2010). Con una doppietta li emulerebbe anche per numero di reti segnate (cinque).

Queste le probabili formazioni di Inter-Lazio:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, R. Lukaku.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.