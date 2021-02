Inter-Lazio, il goal del 2-1 è di Milinkovic-Savic e non di Escalante

Il goal realizzato dalla Lazio a San Siro è stato attribuito a Milinkovic-Savic, autore del tiro poi deviato da Escalante.

Il goal con cui la Lazio ha riaperto la partita di San Siro contro l’Inter è stato al centro di un dubbio caso sulla sua assegnazione: la rete è da attribuire a Sergej Milinkovic-Savic o a Gonzalo Escalante?

Al minuto 61, il centrocampista serbo ha calciato una punizione dal limite dell’area con il destro. Sulla traiettoria - che in un primo momento sembrava non destinata a centrare la porta - ha però trovato la deviazione tanto involontaria quanto provvidenziale di Escalante che, colpito al fianco, ha messo controtempo Handanovic.

In un primo momento il goal è stato attribuito a Milinkovic-Savic poi, a partita ancora in corso, la paternità della rete è stata attribuita ad Escalante. Dopo la gara, però, sia la Lega Calcio che Fantacalcio.it hanno 'restituito' il goal a Milinkovic, partendo da quanto riportato nel punto 2A del regolamento della Serie A:

2 A. Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno la marcatura sarà assegnata all’autore originario del tiro. Se un tiro indirizzato fuori dallo specchio della porta colpisce un proprio compagno e termina in rete, la paternità del gol è attribuita all’autore dell’ultimo tocco.

Di conseguenza, la volontarietà del tocco di Escalante e la destinazione del tiro di Milinkovic-Savic hanno rappresentato le ragioni della scelta. La Lega ha dunque optato chiaramente per l'involontarietà del tacco dell'argentino e asserito che il tiro del serbo sarebbe comunque stato destinato verso la porta, nonostante le immagini televisive sembravano suggerire il contrario.

Ecco il comunicato ufficiale della Lega al riguardo:

"La punizione da cui è scaturito il gol della Lazio era indirizzata verso la porta. A dispetto di quanto potesse sembrare dai primi replay televisivi, le immagini dall'alto, perfettamente in asse con la porta, visionate con attenzione nel post gara, mostrano che il tiro di Milinkovic-Savic sarebbe comunque terminato nello specchio della porta. Giova ricordare che, ai sensi delle Linee Guida per i gol dubbi, non conta quanto sia determinante la successiva deviazione di Escalante che inganna nettamente Handanovic.



Nel movimento del giocatore della Lazio, infatti, non si ravvisa la sua intenzione di andare a colpire il pallone, quanto il tentativo di scansarsi dalla sua traiettoria diretta verso la porta. Pertanto, sulla base del primo paragrafo del Criterio 2A delle Linee Guida per i gol dubbi la paternità del gol viene attribuita a Milinkovic-Savic".

Come sappiamo, dunque, la decisione definitiva spetta alla Lega che consegna così a Milinkovic-Savic il suo quinto goal in campionato, mentre Escalante dovrà ancora aspettare per festeggiare il primo.