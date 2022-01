Inter-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Inter-Lazio

• Data: Domenica 9 gennaio 2022

• Orario: 20.45

• Canale tv: DAZN

• Streaming: DAZN

Si riaccendono le luce a San Siro: Inter e Lazio si ritrovano una contro l'altra. Nella 21ª giornata di Serie A, i nerazzurri del grande ex Simone Inzaghi ospita la formazione guidata da Maurizio Sarri.

L'Inter, che debutterà nel 2022 proprio contro i biancocelesti dopo la gara non disputata al 'Dall'Ara' contro il Bologna, ha concluso il 2021 con sette vittorie di fila, volando in testa alla classifica con una mini fuga su Milan e Napoli.

La Lazio non è riuscita a portare a casa la terza vittoria di fila. Dopo i successi su Genoa e Venezia alla fine dello scorso anno solare, è arrivato il 3-3 all'Olimpico il 6 gennaio contro l'Empoli.

All'andata, la Lazio si è imposta col risultato di 3-1 sull'Inter in rimonta. L'ultimo successo a San Siro dei biancocelesti è arrivato nel 2019, grazie a una rete di Milinkovic, mentre nella passata stagione all'Olimpico finì 1-1 mentre a ritorno la squadra nerazzurro ha portato a casa l'intera posta in palio col risultato di 3-1.

Tutto su Inter-Lazio: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO INTER-LAZIO

Inter-Lazio si disputerà domenica 9 gennaio 2022 allo Stadio ‘Meazza’ di San Siro, a Milano. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 20:45.

DOVE VEDERE INTER-LAZIO IN TV

Inter-Lazio è in programma allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.

INTER-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

Su DAZN sarà possibile godersi Inter-Lazio in streaming attraverso la suddetta applicazione, disponibile per dispositivi portatili con sistema operativo iOS o Android; oppure da pc collegandosi al sito ufficiale e accedendo al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca di Inter-Lazio è affidata a Stefano Borghi. Al commento tecnico ci sarà Francesco Guidolin.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire live Inter-Lazio anche su GOAL tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO

Inzaghi deve rinunciare ad Edin Dzeko, positivo al Covid e allo squalificato Calhanoglu. Spazio dal primo minuto alla coppia di cileni Vidal-Sanchez. Il primo andrà a completare il reparto di centrocampo con Brozovic e Barella, mentre il secondo farà coppia con Lautaro Martinez in avanti.

Nella Lazio non ci sarà Acerbi, dopo il problema muscolare rimediato nel primo tempo della sfida contro l'Empoli. C'è Patric al suo posto. In avanti ampia scelta per Sarri, con il ballottaggio tra Zaccagni e Felipe Anderson che si rinnova.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri