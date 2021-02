Inter-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match della 22esima giornata di Serie A tra Inter e Lazio: qui trovate tutte le formazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

INTER-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Lazio

Inter-Lazio Data: 14 febbraio 2021

14 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Sfida al vertice quella tra Inter e Lazio, con i nerazzurri che lottano per ridurre il gap con il Milan ed i biancocelesti che ormai si sono inseriti con prepotenza nella lotta per la prossima Champions League, e non solo...

Cinque partite da imbattuta per l'Inter, mentre sono addirittura sei le vittorie consecutive della Lazio, che va a San Siro in forma più che mai, dopo aver anche appaiato la Roma in classifica a quota 40 punti.

Equilibrio negli ultimi otto confronti tra Inter e Lazio al Meazza in Serie A: tre vittorie per parte e due pareggi. I nerazzurri potrebbe vincere due match casalinghi di fila in campionato contro i biancocelesti per la prima volta da gennaio 2012 (sette in quel caso).

La Lazio va in goal da ben 17 partite di campionato, l’ultima volta che ha registrato una striscia più lunga in Serie A risale all’ottobre del 1994 (18).

In questa pagina potete trovare tutte le notizie su Inter-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a dove vedere il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-LAZIO

La partita tra Inter e Lazio si giocherà domenica 14 febbraio, di sera, alle ore 20.45: lo scenario della partita sarà lo stadio San Siro, come ormai consuetudine a porte chiuse.

Inter-Lazio sarà visibile in diretta esclusiva su Sky. Il match, come tutte le partite che si giocano domenica alle ore 20.45, potrà essere visto sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (251 del satellite).

La partita tra Inter e Lazio si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso la piattaforma Sky Go, che Sky mette a disposizione dei suoi clienti abbonati. Basterà scaricare l'applicazione su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, oppure su pc o notebook, da app store o collegandosi direttamente al sito.

Il match sarà trasmesso in streaming anche su Now Tv, servizio di Sky. Sarà necessario collegarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio della Serie A e anche la partita in questione.

anche su, attraverso il nostro servizio di diretta testuale. Collegandovi al sito già nelle ore prima del match potrete trovare tutte le novità riguardo la gara, dalle formazioni alle curiosità. Vi accompagneremo poi con il racconto minuto per minuto fino al fischio fiinale.Vidal morde il freno per tornare arruolabile, ma in mediana Gagliardini è pronto a partire dal 1' con Barella e Brozovic. Hakimi certezza a destra, Perisic sorpassa Young sulla corsia mancina, in difesa e attacco 'i soliti noti' Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Lukaku e Lautaro.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno del lungodegente Luiz Felipe e potrebbe ritrovare Strakosha, ma tra i pali ormai il titolare è Reina. Patric favorito su Musacchio in retroguardia, Lazzari e Marusic sulle fasce, Correa spalla di Immobile.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.