Inter-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Inter capolista sfida la Lazio nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte difende il primato in classifica affrontando la di Simone Inzaghi nella 5ª giornata infrasettimanale di . I nerazzurri guidano la graduatoria del campionato a punteggio pieno dopo 4 giornate: 12 i punti, frutto di altrettante vittorie, mentre i biancocelesti si trovano al momento al 7° posto a quota 7, con un cammino di 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Nei 76 precedenti in Serie A disputati in casa dell'Inter, i milanesi conducono con 41 vittorie, 25 pareggi e 10 successi dei capitolini. La squadra meneghina non subisce più di un goal in un match casalingo addirittura dal mese di agosto del 2018, mentre l'Aquila, vittoriosa nell'ultimo turno contro il , non colleziona 2 vittorie di fila in campionato dallo scorso marzo.

L'estremo difensore nerazzurro Samir Handanovic potrebbe festeggiare nel match di San Siro le 300 partite disputate con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni: l'estremo difensore sloveno è anche quello con la percentuale più alta di parate in questo inizio di Serie A (ben l'89%).

Romelu Lukaku, Stefano Sensi e Marcelo Brozovic sono i migliori marcatori dei nerazzurri con 2 goal realizzati ciascuno, mentre Ciro Immobile è il bomber dei biancocelesti con 4 reti all'attivo. L'attaccante napoletano ha nell'Inter la sua bestia nera: fra tutte le squadre affrontate almeno 3 volte in Serie A, infatti, quella milanese è l'unica cui non è riuscito ancora a segnare. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Lazio

Inter-Lazio Data: 25 settembre 2019

25 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO INTER-LAZIO

Il big match Inter-Lazio si disputerà la sera di mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. La gara, che sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di , sarà la 153ª in Serie A fra le due squadre.

Inter-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Fabio Caressa, con il supporto del commento tecnico di Beppe Bergomi.

Al termine del match tifosi e appassionati potranno vedere gli highlights e seguire le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma Sky Calcio Show, condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida Inter-Lazio anche in diretta collegandosi alla piattaforma Sky Go sul proprio pc o scaricando la app su dispositivi mobili con sistema iOS o Android, quali tablet e smartphone. Un'altra possibilità è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Conte chiederà gli straordinari a Lukaku: il belga, nonostante i problemi alla schiena, dovrebbe partire regolarmente titolare al centro dell'attacco nerazzurro. Accanto a lui chance per Politano, in vantaggio su Lautaro Martínez e Alexis Sanchez. In mediana spazio dal 1' per l'uruguayano Vecino, che potrebbe prendere il posto di Barella: probabile panchina per il sardo dopo la bella prova nel derby. A destra dovrebbe rivedersi invece Candreva al posto di D'Ambrosio, con Asamoah a sinistra e in mezzo confermati Brozovic in regia e Sensi da mezzala sinistra. La difesa sarà la stessa vista contro il : davanti a capitan Handanovic giocheranno Godin, De Vrij e Skriniar.

Piccolo imprevisto per Simone Inzaghi alla vigilia del match: l'influenza ha messo k.o. Radu, che non sarà della partita. Al posto del rumeno in difesa troverà spazio dal 1' Bastos, che completerà la difesa a tre con Luiz Felipe e Acerbi davanti all'estremo difensore Strakosha. A centrocampo sulla destra tornerà Lazzari al posto di Marusic, pur positivo contro il Parma. Milinkovic-Savic e Luis Alberto confermati da mezzali. L'attacco biancoceleste farà affidamento su Caicedo e non su Immobile, che dovrebbe partire dalla panchina dopo quanto successo nell'ultimo turno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, R. Lukaku.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Correa