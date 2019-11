Inter, Lautaro replica a Conte sul sesso: "A casa riposiamo come vuole lui"

L'Inter vince e sorride sempre di più: dopo la vittoria contro il Torino, Lautaro Martinez ha 'risposto' a Conte sull'ormai nota storia del sesso.

In casa si sorride e si vive in serenità un momento che mancava da tempo: la squadra nerazzurra in campionato continua a vincere e dopo il passo falso col non si è più fermata.

Merito soprattutto di Antonio Conte e delle sue indicazioni, magari anche di quelle di natura sessuale, che venerdì hanno fatto il giro del mondo. Lautaro Martinez, a 'DAZN', ha dichiarato che farà come dice il suo allenatore: lavoro sul campo, riposo a casa.

"Le aveva dette anche a noi. Ora pensiamo a lavorare in allenamento, poi a casa riposiamo come vuole lui...".

Lautaro si è anche soffermato sulle prestazioni... di campo, dove l'Inter continua ad essere una macchina, e sul suo rapporto con Lukaku, partner d'attacco vincente.