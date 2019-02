Inter, Lautaro Martinez e le scuse a Spalletti: "Gli ho spiegato che mio padre era un calciatore"

Il goal decisivo nel recupero di Inter-Napoli sembrava poter segnare la svolta nella stagione di Lautaro Martinez invece il giovane attaccante argentino nelle ultime uscite è stato protagonista negativo tra goal sbagliati e il rigore fallito contro la Lazio in Coppa Italia.

Ora però, in una lunga intervista rilasciata a 'La Nacion', Lautaro Martinez prova a spiegare le difficoltà incontrate in Italia.

"Sono arrivato a 20 anni, sono lontano dall'Argentina e questo conta. Qui si parla un'altra lingua, si vive in modo diverso e io devo integrarmi. I tifosi e le persone del club mi aiutano molto. Sono in una grande società, con tanti grandi giocatori e ho davanti a un grande attaccante. Lotto ogni giorno per avere un posto in squadra. Mi allenerò sempre allo stesso modo, anche se non gioco".