Inter, l'agente di Keita: "Non sarà un altro Cancelo, il riscatto ci sarà"

Dopo un inizio complicato, con molte panchine e un rendimento al di sotto delle aspettative, Keita Balde comincia a stupire l'Inter e i suoi tifosi. Adesso è uno degli uomini più in forma e decisivi dei nerazzurri. Non a caso l'ultima vittoria contro l'Empoli è targata da un suo goal.

Keita Balde è però in prestito all'Inter, con diritto di riscatto dal Monaco. Un diritto di riscatto alto, ma che secondo il suo agente Roberto Calenda sarà comunque esercitato dai nerazzurri. Lo afferma il procuratore alla 'Gazzetta dello Sport'.

"Ho l’impressione che Keita non sarà un altro Cancelo. L’Inter troverà il modo di riscattare il giocatore. C’è tempo fino a fine maggio. Servono 34 milioni, il totale dell’operazione è di 40. Ma è una cifra che rientra nei parametri per un calciatore di quella età, con i numeri in termini di gol e assist nei piedi di Keita. Se fa quello che deve fare, non ci saranno dubbi sulla permanenza all’Inter".