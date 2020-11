Inter, la vera cifra dell'operazione Eriksen: è costato 27,5 milioni

La divulgazione dei bilanci permette di apprendere i dettagli dell'affare Eriksen, costato più di quanto si pensasse. 74,1 i milioni spesi per Lukaku.

All' è tempo di bilanci. In tutti i sensi. In campo, dove la squadra di Antonio Conte si ritrova faccia al muro in dopo aver perso contro il , e fuori, dove è stato approvato il bilancio al 30 giugno 2020, con un rosso di 102,4 milioni.

Un bilancio nel quale si possono scorgere dettagli interessanti sulle reali cifre spese negli scorsi mesi per l'acquisto di calciatori. Primo fra tutti, il chiacchieratissimo Christian Eriksen.

L'articolo prosegue qui sotto

Il trequartista danese è costato 27 milioni e mezzo di euro, come rivela il sito specialistico 'Calcio e Finanza'. Dunque, 7 in più rispetto ai 20 di cui si era parlato al momento del suo acquisto dal , datato gennaio 2020. 7 milioni e mezzo compaiono invece sotto la voce 'compenso agenti'.

Altre squadre

Cifre diverse anche per quanto riguarda l'acquisto dal di Romelu Lukaku, sbarcato a Milano nell'estate del 2019. Il centravanti belga non è costato 64 milioni di euro, bensì 74,1. Altri 6 milioni riguardano, anche in questo caso, il compenso per gli agenti.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

In sostanza, sia Eriksen che Lukaku sono costati all'Inter più di quanto emerso in un primo momento. Le reali cifre delle operazioni con Tottenham e Manchester United erano venute alla luce qualche settimana fa. E oggi sono state confermate.