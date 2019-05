Inter, la Curva Nord rende omaggio a Spalletti: “I risultati parlano per lui”

La notizia era di quelle nell’aria da diverse settimane ormai, nelle scorse ore però è arrivata anche quell’ufficialità che ha, come è normale che sia, aperto il dibattito: Luciano Spalletti non è più all’allenatore dell’.

Il club nerazzurro ha ufficializzato la separazione attraverso un comunicato apparso sul suo sito e tutto lascia pensare che nelle prossime ore verrà annunciato l’arrivo di Antonio Conte.

L’Inter lascia andare un allenatore che, approdato all’ombra del Duomo nel 2017, in due stagioni è riuscito ad ottenere due qualificazioni successive (due i quarti posti ottenuti), cosa che al club meneghino non riusciva da alcuni anni.

La Curva Nord, attraverso un comunicato apparso sulla propria pagina Facebook, ha voluto rendere omaggio al tecnico di Certaldo nel giorno del suo addio.

“GRAZIE MISTER SPALLETTI

La Curva Nord ringrazia mister Spalletti per il suo trascorso all’Inter.

I risultati parlano per lui in termini di serietà e professionalità; con lui l’Inter è stata riportata nell’olimpo europeo ovvero nella dimensione dovuta per il blasone e le possibilità economiche di cui dispone la società.

La Nord non è mai rimasta indifferente ai toni e alle dimostrazioni di affetto e rispetto manifestate nei confronti di Curva e tifosi.

Riteniamo Spalletti esser stato onorevole interprete della signorilità e dei valori che vorremmo sempre venissero rispettati da chi prenderà il suo posto in futuro.

In bocca al lupo Mister e grazie!!!”.