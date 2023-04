Inter, la Coppa Italia primo crocevia per raddrizzare una stagione di alti e bassi

Dopo la decima sconfitta in campionato, la semifinale con la Juve obbliga l'Inter a non sbagliare: primo step la Coppa Italia, poi la Champions.

L'ultima volta in cui l'Inter ha perso dieci partite in campionato era il 2017, l'anno della stagione di De Boer, Pioli e Vecchi in panchina. A fine anno furono 14, ma è proprio questo che Simone Inzaghi dovrà evitare per essere riconfermato.

Allo stato attuale, la Coppa Italia diventa dunque un obiettivo fondamentale per i nerazzurri, a partire dalla semifinale di stasera con la Juventus.

Aprile sarà un mese fondamentale per l'Inter, che tra campionato, Coppa Italia e Champions, gioca gare importanti: per questo partire con il piede giusto nell'andata con la Juventus può essere un segnale forte, in vista soprattutto del quarto europeo in casa del Benfica della prossima settimana.

Inzaghi dovrà trovare continuità, a partire dall'attacco, dove Lukaku ha deluso nella partita con la Fiorentina, mangiandosi un goal a pochi passi dalla porta sguarnita. In questo senso, rilanciare Dzeko accanto a Lautaro potrebbe essere una soluzione che, stabilizzata, darebbe equilibrio a una squadra che a oggi patisce anche l'assenza importante di Hakan Calhanoglu.

Il turco è uno dei giocatori che hanno giovato di più della presenza di Inzaghi: reinventato in un centrocampo a 5, ha saputo diventare un perno importante, specie nel momento in cui è mancato Brozovic.

Insomma, partire dalla Coppa Italia per salvare una stagione altalenante, che in questo momento vede l'Inter nella fase bassa dell'andamento. Certo, Inzaghi ha già messo in bacheca la Supercoppa Italiana, ma non basta.