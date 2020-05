Inter, la carta Esposito per arrivare a Tonali: ipotesi prestito

I nerazzurri inseguono il gioiello del Brescia e studiano le possibili opzioni di scambio: oltre al classe 2002 si pensa anche a Pinamonti.

Un colpo a centrocampo, giovane e italiano, su cui costruire il futuro: l' vede in Sandro Tonali una prospettiva di lungo periodo. Ed è per questo che, dopo la benedizione tecnica del DS Ausilio a 'Sky Sport'.

"Tonali ha sicuramente le qualità per giocare nell’Inter, non so se ha la qualità economica per essere acquistato".

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', la sopracitata 'qualità economica' potrebbe essere migliorata grazie alla cessione di Mauro Icardi, destinato al a titolo definitivo per oltre 50 milioni di euro. Un tesoretto preziosissimo.

L'articolo prosegue qui sotto

Il , dal canto suo, non sembra voler scendere dalla richiesta di 50 milioni per ora, anche se l'Inter confida nell'arrivare a circa 35 più bonus. E ha una carta da giocarsi: il prestito di Sebastiano Esposito.

Altre squadre

Il classe 2002 piace a tutti e sembra abbia diverse richieste dalla bassa classifica di A e l'alta di B. Qualora dovesse retrocedere il Brescia, Esposito potrebbe però ripensarci, visto che non sarebbe dell'idea di andare in B. Lo stesso Cellino, inoltre, non ama i prestiti.

Un'altra soluzione su cui starebbe ragionando l'Inter è Andrea Pinamonti: il cartellino è del a titolo definitivo, ma i nerazzurri hanno una recompra. Verrebbe girato al Brescia come contropartita, stavolta senza prestito. Per portare l'operazione a un valore di 40 milioni circa. Riflessioni in corso.