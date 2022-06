Inter, l'ad Antonello su Lukaku: "C'è una grande volontà di tornare"

L'ad Alessandro Antonello parla della trattativa per riportare all'Inter Romelu Lukaku: "Vanno risolti alcuni problemi tecnici".

Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter è sempre più possibile. I nerazzurri ci provano, il Chelsea apre e l'attaccante, come noto, attende solo di lasciare Londra per rientrare a Milano. A confermare come la trattativa sia assolutamente in piedi, poi, è stato Alessandro Antonello, amministratore delegato del club nerazzurro.

Presente a un evento di Trenitalia, Antonello ha parlato ai giornalisti presenti, tra cui 'Sky Sport' e 'Antenna 3', della possibilità di rivedere Lukaku con addosso la casacca dell'Inter.

"Lui e Dybala assieme? Per noi è fondamentale coniugare la competitività sul campo e la sostenibilità economico-finanziaria. Lo stiamo facendo e ogni scelta del club sul mercato sarà sempre ispirata a queste due parole. Noi vogliamo rispettare il Financial Fair Play dell'UEFA.

C'è una grande volontà da parte di Lukaku di tornare - ha continuato Antonello - Quello che va verificato sono la fattibilità economico-finanziaria e la risoluzione di alcuni problemi tecnici. Però di questo è meglio parlare con il dottor Marotta".

La situazione, dunque, è piuttosto semplice: la volontà di Lukaku c'è - ed era stata svelata già nella celebre intervista a 'Sky' di fine dicembre - e quella dell'Inter pure. Il Chelsea, ormai, sembra essersi adeguato alle richieste del calciatore, mai entrato nei piani tattici di Tuchel. Ma va trovato un accordo economico. Sono giorni febbrili.