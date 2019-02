Inter ko, Spalletti amaro: "Ci manca qualcosa, ma la squadra mi segue"

Luciano Spalletti al termine di Inter-Bologna: "Siamo andati sotto il nostro livello, ma non mi sento in discussione".

Dopo i passi falsi in campionato con Sassuolo e Torino e in Coppa Italia con la Lazio, l'Inter cade davanti al proprio pubblico contro il Bologna di Mihajlovic, che rialza la testa addirittura dopo 14 giornate.

Ai microfoni di 'Sky Sport' il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha così commentato la prestazione e la situazione della sua squadra.

"Mi sembra che la squadra mi segua, facciamo cose semplici. Poi in campo serve anche l'episodio, che magari ti regala il vantaggio. E poi servirebbe tenere un equilibrio corretto in campo, senza cercare di vincere la partita da soli o forzare le azioni, mettendo così in difficoltà lo svolgimento della squadra".

Una brutta caduta per la squadra nerazzurra, che sembra aver perso nuovamente le certezze.

"Pensavo che ormai avessimo trovato una linea di condotta “media” e di aver creato delle basi su cui costruire le nostre prestazioni, senza perdere mai del tutto una certa continuità e rendendo, pur con qualche eccezione sia in positivo che in negativo, bene o male sempre allo stesso modo. Invece oggi siamo andati al di sotto di quello che deve essere il nostro livello medio".

Spalletti sottolinea le lacune mostrate dalla sua squadra nelle ultime prestazioni, ma non si sente in discussione.

"Si vede che ci manca qualcosa nella lotta, perché gli altri vanno più forte di noi. Se mi aspetto un segnale dalla società? Credo che questo sia un discorso per chi è borderline, che viene a galla quando la società arriva a chiedersi se convenga dare fiducia a chi allena o se invece si debba cambiare. Non credo che questo discorso possa riguardare me".

Nel finale di gara l'allenatore nerazzurro ha sorpreso tutti con l'ingresso in campo di Ranocchia, schierato addirittura da centravanti.

"Ho messo dentro Andrea perché è un giocatore bravo sul gioco aereo, uno dei più forti del campionato. Ho cercato di trovare nuove soluzioni, lui è andato a spizzare due-tre palloni ed era quello che volevo."

Bordata di fischi da parte del pubblico di San Siro a fine gara, ma Spalletti non fa drammi.