Inter ko, Sconcerti: “Lukaku il primo problema, non sa mai che fare”

Mario Sconcerti analizza quanto accaduto in Inter-Juventus: “La Juve ha tutto, anche l’allenatore. Piace questo Sarri cartesiano”.

E’ stato uno dei Derby d’ più attesi degli ultimi anni e non ha deluso le aspettative. e , quelle che al momento sembrano le più serie candidate nella lotta per lo Scudetto, si sono affrontate domenica sera a San Siro nel big match del settimo turno di campionato e ad avere la meglio sono stati gli uomini di Maurizio Sarri .

I bianconeri, imponendosi per 2-1, hanno messo in cascina quei punti che hanno consentito loro di prendersi la vetta in solitaria della classifica, a discapito proprio di un’Inter che è invece incappata nella sua prima sconfitta nel torneo, quella che ha messo fine ad un percorso netto fatto di sei successi in altrettante gare.

Mario Sconcerti , analizzando su ‘Il Corriere della Sera’ la gara di San Siro, ha messo in evidenza come a fare la differenza siano stati gli attaccanti.

“La differenza tra Inter e Juventus è stato il centravanti: Lautaro ha pareggiato Dybala, ma Lukaku è scomparso davanti a Higuain. Lukaku è forse il primo problema reale dell’Inter. È dentro la partita, ma non sa mai che fare, non pesa nonostante tutto quello che porta in campo”.

L’Inter è uscita battuta dallo scontro diretto, ma continua ad essere la più seria rivale per la Juventus .

“L’Inter esce dalla settimana dura con due sconfitte di misura, a dimostrazione che le manca qualcosa. Non avrà mai la qualità della , ma ha tutto il resto. Ha chiuso per molti minuti la Juve appena fuori la sua area e l’ha messa in difficoltà anche solo col movimento e le spallate. Una squadra sorprendente per come moltiplica il gioco dal niente. Ha un piccolo fuoriclasse, Lautaro, ne ha un altro che stavolta è mancato per più di metà partita (Sensi), ha l’idea e il motore di una grande squadra. Le manca Lukaku. Mancano la sua lotta, i suoi gol, i suoi spazi aperti”.

Il noto giornalista ha reso i giusti meriti anche a Maurizio Sarri .