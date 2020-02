Inter ko contro il Napoli, Conte: "Il derby ha portato via tante energie"

Sconfitta per l’ nella semifinale d’andata di Coppa . La compagine nerazzurra infatti è caduta tra le mura amiche di San Siro contro un capace di imporsi per 1-0 grazie ad un gran goal realizzato nella ripresa da Fabian Ruiz.

Antonio Conte, intervistato a fine gara ai microfoni Rai, ha spiegato cosa non ha funzionato per la sua squadra.

"Sicuramente il Napoli è venuto a San Siro a fare una partita molto difensiva, con tutti gli uomini sotto la linea della metà campo. Mertens ha marcato Brozovic, hanno chiuso tutti gli spazi. In casi come questi devi essere più veloce e trovare gli uno contro uno, da questo punto di vista dovevamo fare meglio. Complimenti comunque al Napoli che ha fatto una gara molto accorta e la cosa ha dato i suoi frutti”.

Per l’Inter una sconfitta che arriva pochi giorni dopo la grande vittoria in rimonta ottenuta nel derby.

“Il derby ha portato via tante energie nervose. Oggi ho fatto diversi cambi rispetto a domenica, volevo energia nuova. Non dimentichiamo che il Napoli è una squadra importante. Al di là di quello che dice la classifica del campionato, ha battuto , , Inter e , i valori sono quindi importanti. E’ la squadra che dopo la Juve ha la migliore rosa in Italia. Contro il abbiamo avuto più spazi, loro hanno giocato più aperti, il Napoli invece ha fatto una gara molto tattica. E’ stato bravo Gattuso ad aspettarci per poi ripartire, ma oggi con un pareggio non avremmo rubato nulla”.