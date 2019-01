Inter, Keita duro sui cori a Koulibaly: "La gente ignorante c'è sempre"

Il suo è stato l'ultimo goal dell'Inter nell'anno solare 2018, peraltro decisivo ai fini della conquista dei tre punti sull'ostico campo di Empoli: Keita Baldé sta calando posizioni nelle gerarchie di Luciano Spalletti, facendosi trovare pronto quando è chiamato in causa.

Il senegalese è arrivato a quota quattro goal con la maglia nerazzurra, tutti in campionato: contro il Frosinone era arrivata una doppietta, prima del sigillo che aveva illuso l'Inter sul campo della Roma e della già citata rete di Empoli.

Intervistato da 'Sky Sport', Keita è però tornato sugli ululati arrivati nei confronti del connazionale Kalidou Koulibaly nel corso di Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre, gara vinta dai padroni di casa grazie ad un acuto di Lautaro Martinez in pieno recupero.

"Difficilmente non accadrà più. Purtroppo la gente ignorante c'è sempre. Se non imparano l'educazione da piccoli, difficile che possano farlo a 30-40 anni. Non è giusto che a pagare siano 100 persone per 10".