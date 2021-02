Inter-Juventus, c'è anche Vecino: prima convocazione stagionale

Dopo l'infortunio e la gara con la Primavera, in cui ha subito segnato, Vecino è a disposizione di Conte per la semifinale di Coppa Italia.

L'infortunio al ginocchio l'ha messo k.o la scorsa estate, a metà luglio, nel bel mezzo della Serie A 2019/2020. Matias Vecino ha lavorato per tornare a disposizione dell'Inter e di Antonio Conte a lungo, fino alla convocazione per la gara più attesa.

Tra i giocatori presenti a San Siro per l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, infatti, c'è anche l'ex Cagliari. Vecino potrà dare una mano all'Inter in caso di necessità nel secondo tempo, visto e considerando come non partirà titolare.

Hakimi e Lukaku squalificati, ma per il resto Inter al completo, con Brozovic, Barella e Vidal in mezzo: oltre a Vecino, fuori anche Eriksen e Sensi. Il centrocampista uruguagio è scivolato nelle gerarchie, ma la sua abilità di risolvere le partite nel finale potrebbe servire ai nerazzurri nell'ultima parte di stagione.

Vecino si era rivisito qualche giorno fa nel campionato Primavera, in cui si è messo in mostra con un goal immediato: vittoria dell'Inter contro il Genoa Under 19 e rete anche per lui. In più anche un assist per il trionfo nerazzurro, con il match dello scorso giovedì, terminato 3-1.

Per Vecino l'ultima gara ufficiale con la maglia della prima squadra risale oramai al 9 luglio 2020, contro il Verona. Dopo il 2-2 contro i gialloblù, un lungo periodo di assenza per il 29enne, con la casacca nerazzurra oramai dal 2017.

Per i tifosi dell'Inter il ricordo più importante legato a Vecino è ovviamente il goal decisivo per la qualificazione in Champions ai danni della Lazio nell'ultima giornata del suo primo anno in maglia meneghina. Garra Charrua nuovamente a disposizione.