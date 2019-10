Inter-Juventus, subito un caso da moviola: proteste Juve per il rigore di De Ligt

VAR decisiva in occasione del rigore assegnato all'Inter: confermata la decisione di Rocchi, De Ligt tocca con il braccio prima di Lautaro.

Neanche venti minuti di Derby d' e già un caso da moviola. Matthijs de Ligt contrasta Lautaro Martinez nella propria aria di rigore ma finisce per colpire il pallone con un braccio.

Per Rocchi non ci sono dubbi, con il direttore di gara che assegna immediatamente il penalty per l' all'18', quando la si trovava già in vantaggio grazie alla rete segnata da Paulo Dybala dopo soli quattro minuti.

Per confermare la prima impressione dell'arbitro ci è voluto però il VAR, dal momento che il tocco di De Ligt in un primo momento non è parso così evidente. Sono serviti infatti diversi replay prima di mostrare con esattezza che il difensore olandese aveva toccato il pallone con un braccio prima che questo carambolasse sulla mano di Lautaro Martinez.

Una decisione molto difficile, con Rocchi che è stato bravo a notare subito la scorrettezza dell'ex , permettendo così all'Inter di pareggiare la gara.

Presentatosi sul dischetto, Lautaro Martinez ha infatti trafitto Wojciech Szczesny con una tiro potente e preciso.