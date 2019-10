Inter-Juventus, Sensi k.o nel primo tempo: risentimento all'adduttore

Brutto colpo per Conte, che deve fare a meno di Sensi nella prima frazione per un problema all'adduttore: al suo posto Vecino.

Una partita decisamente emozionante quella di San Siro, sia per i goal, i tentativi sbagliati e gli errori da parte di e . Anche notizie negative, visto e considerando come i nerazzurri abbiano dovuto rinunciare nel primo tempo all'uomo più di queste prime giornate: Stefano Sensi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Al 34' della prima frazione, infatti, Sensi ha dovuto abbandonare il campo e la sfida contro la Juventus per un risentimento all'adduttore della gamba destra. Nessun contrasto con un giocatore della Juventus, ma problema rimediato da solo in mezzo al campo. Uscita, controllo e niente da fare: Vecino sul terreno di gioco.

Dopo il Derby d' ci sarà la sosta per le Nazionali, proprio il momento giusto per recuperare da un infortunio. Dura però rinunciare a Sensi, la sorpresa nerazzurra di queste prime giornate, decisivo in più occasioni non solo con le prestazioni a centrocampo, ma bensì anche con i goal.

Escludendo Handanovic, Sensi è stato tra i più presenti dell'Inter in questo avvio stagionale, in campo per le due gare di Champions e per le sette di . Conte l'ha voluto fortemente e ha avuto fin qui ragione ed ora, come il resto del popolo nerazzurro già spera non si tratti di nulla di grave.

Resta da capire anche se Sensi potrà prendere parte alle due gare della Nazionale azzurra contro Grecia e Liechtenstein: i controlli maggiormente approfonditi che il centrocampista nerazzurra svolgerà nella giornata di domani sapranno fugare ogni dubbio.