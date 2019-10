Inter-Juventus, Sarri sceglie Ramsey e Higuain: Dybala verso la panchina

Maurizio Sarri comincia a prendere decisioni importanti in vista di Inter-Juventus. Higuain, Matuidi e Ramsey verso una maglia da titolare.

Archiviate le partite di , adesso non ci sono più scuse o distrazioni: i pensieri di Conte esono totalmente rivolti al big match tra, in programma domenica sera. Per questo, gi allenamenti cominciano ad essere decisivi per le scelte di formazione del Derby d' .

Maurizio Sarri, ad esempio, si trova a dover riflettere su tre dubbi riguardo agli undici da mandare in campo contro l'Inter: due di queste perplessità hanno già una soluzione al 99%, un altro invece è proprio un ballottaggio serrato.

Stiamo parlando del dualismo tra Gonzao Higuain e Paulo Dybala , che con il 4-3-1-2 saranno sempre in disputa giornata dopo giornata, tenendo Cristiano Ronaldo come titolare fisso (al netto del turnover). Contro l'Inter, però, dopo la grande prova in Champions contro il Bayer, sembra in vantaggio il Pipita.

Secondo 'Tuttosport', Paulo Dybala di dovrebbe accomodare quindi in panchina, con Higuain pronto a fare la guerra con Godin, De Vrij e Skriniar, con la spalla di Cristiano Ronaldo.

Gli altri due dubbi, come detto, ci sono ma non sono così 'pressanti': Matuidi è infatti nettamente in vantaggio su Rabiot (l'unico motivo per spingere Blaise in panchina sarebbe solo quello del turnover visto che ha giocato praticamente sempre); mentre Ramsey è pronto a scavalcare ancora Bernardeschi, nonostante la buona prova (con goal) in Champions League.

Per il resto, tutto secondo la norma: Szczesny difenderà i pali, con Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro in difesa; a centrocampo Pjanic con Matuidi e Khedira; in avanti Ramsey a supporto di Ronaldo e Higuain. Adesso la palla passa a Conte...