Inter-Juventus, Nainggolan ammette: "È stato l'anno della disgrazia"

Autore del momentaneo vantaggio dell'Inter contro la Juventus, Radja Nainggolan ha analizzato la propria stagione: "Sfortunata, doveva arrivare".

Grande protagonista dell'1-1 tra e a San Siro, Radja Nainggolan si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' nel post-partita per parlare del suo primo anno in nerazzurro. Il belga questa sera ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni stagionali, portando in vantaggio l'Inter dopo appena sette minuti con un goal d'autore.

Una nota positiva in un'annata falcidiata dai tanti infortuni. In questa stagione Nainggolan è infatti stato costretto a rimanere ai box in diverse occasioni, un'esperienza mai provata prima in carriera.

"Per me è stata una stagione sfortunata ma prima o poi doveva arrivare. Sono arrivato a 31 anni senza grandi infortuni e questo invece è stato l'anno della disgrazia".

Allargando poi il discorso alla stagione dell'Inter, il belga ha posto l'attenzione sugli ultimi appuntamenti che restano da qui alla fine del campionato.

"Bisogna prima pensare di chiudere al massimo il campionato. Non è facile. Dipenderà da noi, da come approcciamo le partite. Per me l'importante è stare bene e finire questa stagione al massimo. Poi la prossima spero di ripartire senza avere più infortuni".

Un'annata, la prossima, che Nainggolan spera possa portare qualche successo in casa nerazzurra. Questa stagione è infatti servita ai compagni più giovani per accumulare l'esperienza necessaria per poter portare l'Inter sempre più in alto.