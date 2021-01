Inter-Juventus in Coppa Italia: bianconeri in casa al ritorno

Nuovo Derby d'Italia in stagione, stavolta in Coppa Italia: andata a San Siro in virtù dello scorso posizionamento in campionato.

L' ha superato il grazie a Eriksen, nell'extra-time di un Derby infuocato che passerà alla storia per il duello tra Lukaku ed Ibrahimovic . La invece ha avuto la meglio nella sfida dello Stadium contro la : ora si ritroveranno in semifinale di Coppa .

Nuovo Derby d'Italia dunque tra Inter e Juventus dopo il successo dei nerazzurri, abbastanza netto, in campionato: una possibile rivincita per i bianconeri o una nuova conferma da parte del team Conte. In palio la finale del torneo, con il doppio scontro in semifinale.

Rispetto a tutte le altre fasi della competizione e alla finalissima, con una tra , e a contendersi l'altro posto, le semifinali si svolgono infatti in gare di andata e ritorno. La Dea, comunque vada il match tra azzurri e liguri, è sicura di giocare la sfida di ritorno a Bergamo.

JUVENTUS-INTER AL RITORNO, PERCHÈ?

Juventus e Inter giocheranno la semifinale di tra lo Stadium e San Siro. La sfida d'andata sarà a Milano, mentre quella di ritorno a . Nessun sorteggio alla base, ma il posizionamento dello scorso campionato di come carattere decisivo.

Per le gare dagli ottavi in avanti gioca infatti in casa la squadra che ha ottenuto un miglior piazzamento nella Serie A 2019/2020 (o passata edizione di B e C). Con una doppia sfida nelle semifinali, a trarre vantaggio è la Juventus, che potrà giocare il ritorno allo Stadium.

Come noto, infatti, la Juventus ha vinto la Serie A 2019/2020, aggiudicandosi il nono Scudetto di fila, mentre l'Inter ha concluso seconda con un solo punto di distanza, dopo le ultime deludenti gare dei bianconeri, con il titolo comunque già in tasca.

La semifinale d'andata di Coppa Italia si giocherà a San Siro il 3 febbraio 2021 alle ore 20:45: Inter contro Juventus neanche un mese dopo il successo dei nerazzurri in campionato, datato 17 gennaio. Il ritorno verrà invece disputato allo Stadium di Torino, sempre alle ore 20:45, il 10 febbraio.

Nell'ultima sfida tra Juventus e Inter in casa bianconera, successo dei padroni di casa lo scorso agosto 2020. A chiudere i Derby d'Italia del 2020/2021 sarà la sfida del 16 maggio, in campionato: possibile crocevia per lo Scudetto, nonostante la grande bagarre per il titolo, con diverse squadre decise a vincere l'attuale edizione.

In Coppa Italia alla seconda ammonizione, dagli ottavi di finale in poi, scatta la squalifica: l'Inter non potrà avere a disposizione Lukaku ed Hakimi per l'andata contro la Juventus in virtù del giallo rimediato nel quarto di finale contro il Milan.

Pirlo, al netto degli infortunati, avrà invece tutta la rosa a disposizione: zero squalificati per la gara d'andata delle semifinali. Per il ritorno allo Stadium, però, sono in tanti a rischiare la squalifica: Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Sanchez, Skriniar, Vidal tra i nerazzurri, Chiesa, Bentancur, Bernardeschi e Rabiot tra i bianconeri. Una lunga lista di giocatori che potrebbe saltare anche l'eventuale semifinale.