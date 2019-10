Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Lautaro Martinez, Bernardeschi e Dybala titolari

Nell'Inter spazio per Barella e Sensi a centrocampo, c'è Asamoah come esterno. Juventus con Cuadrado terzino, Bernardeschi sulla trequarti.

Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri

Si chiude in maniera roboante il settimo turno di . La partita più attesa d'autunno va in scena a San Siro, casa dell'Inter: la formazione nerazzurra, capolista, affronta la Juventus nel Derby d' . Conte contro il suo passato, tra desiderio di allungare dei meneghini e di sorpasso del team Sarri.

L'Inter sceglie Lautaro Martinez e Lukaku in attacco in virtù della squalifica di Alexis Sanchez. A centrocampo Barella è titolare insieme a Sensi e Brozovic, con Asamoah e D'Ambrosio sugli esterni dal 1'. Nessuna sorpresa in difesa, con capitan Handanovic difeso da Godin, De Vrij e Skriniar.

La Juventus risponde con il 4-3-1-2 in cui sarà Bernardeschi il trequartista alle spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo: solo panchina per Higuain . Confermato il trio di centrocampo Khedira-Matuidi-Pjanic, mentre Alex Sandro e Cuadrado sono i terzini titolari. Szczesny in porta, Bonucci-De Ligt coppia centrale.