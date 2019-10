Inter-Juventus Femminile dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Primo Derby d'Italia tra Inter e Juventus femminile nella 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Primo storico Derby d' al femminile, e Women si affrontano nella quarta giornata del campionato di . Un evento eccezionale per tutto il movimento del calcio italiano e che cade a poche settimane dalla sfida giocata a San Siro tra i nerazzurri di Antonio Conte e i bianconeri di Maurizio Sarri.

Spinta dal pubblico di casa, l'Inter arriva a questa sfida dopo essere caduta nel Derby meneghino contro il . Un 3-1 che le giocatrici di Attilio Sorbi vogliono cancellare immediatamente, determinate a rialzarsi in quella che pare però la gara più difficile nel quale farlo.

La Juventus di Rita Guarino è infatti in cima alla classifica grazie ai 9 punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato. Un bottino pieno che il club torinese è riuscito a costruire grazie ai successi su , e Florentia.

In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Juventus Femminile: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-JUVENTUS FEMMINILE

Inter-Juventus Femminile si disputerà domenica 20 ottobre 2019 e sarà un Derby d'Italia valido per la quarta giornata di Serie A femminile. Teatro dell'incontro sarà lo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno e la gara avrà il suo calcio d'inizio alle ore 12.30.

La partita Inter-Juventus Femminile sarà trasmessa in esclusiva e in diretta da Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), con la telecronaca affidata al duo Brunelli-Angelini.

Inter-Juventus Femminile sarà disponibile anche in diretta attraverso il sito ufficiale e l'app di Sky Go. Tutti gli abbonati Sky che dispongono di questo servizio nel loro abbonamento, potranno così seguire la gara anche in mobilità attraverso smartphone, tablet o pc.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio dell'offerta sportiva dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Inter con il 4-4-2: Tarenzi e Goldoni a formare la coppia d'attacco, Marinelli (a segno nel derby) sulla fascia sinistra con Brustia sull'out opposto. Centrocampo completato da Alborghetti e Regazzoli. Difesa con Merlo e Fracaros sulle corsie laterali, Auvinen e Debever al centro. Marchitelli tra i pali.

Juventus con il tridente offensivo Girelli-Aluko-Cernoia; Pedersen in cabina di regia, Caruso e Galli mezzali. Gama guiderà la retroguardia a difesa della porta di Giuliani.

INTER FEMMINILE (4-4-2): Marchitelli; Merlo, Auvinen, Debever, Fracaros; Brustia, Alborghetti, Regazzoli, Marinelli; Tarenzi, Goldoni. All. Sorbi.

JUVENTUS FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Panzeri, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Galli; Girelli, Aluko, Cernoia. All. Guarino