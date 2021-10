Inter-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il nono turno di Serie A si chiude a 'San Siro', c'è Inter-Juventus. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

INTER-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Juventus

Inter-Juventus Data: 24 ottobre 2021

24 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming : DAZN

La nona giornata di Serie A si chiude a 'San Siro' dove l'Inter, reduce dalla prima vittoria in Champions League, vuole ripartire anche in campionato ma per farlo dovrà superare la Juventus.

I bianconeri stanno vivendo un ottimo periodo di forma come dimostrano le sei vittorie consecutive ottenute tra campionato e Champions League, di cui le ultime quattro senza subire goal.

L'Inter invece ha raccolto appena quattro punti nelle ultime tre di campionato: pareggio casalingo contro l'Atalanta, vittoria sofferta contro il Sassuolo e sconfitta esterna contro la Lazio.

Ecco perché il Derby d'Italia potrebbe segnare già un'importante svolta nella stagione delle due squadre, con la Juventus che insegue l'Inter a -3 e in caso di successo aggancerebbe i nerazzurri rilanciandosi definitivamente nelle zone altissime della classifica.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Inter-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO INTER-JUVENTUS

Inter-Juventus si giocherà domenica 24 ottobre allo stadio 'San Siro' di Milano con capienza del 75%. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

Il match tra Inter e Juventus verrà trasmesso in diretta da DAZN. Per seguire la sfida di 'San Siro' basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Il confronto tra Inter e Juventus si potrà seguire in diretta streaming sempre grazie a DAZN. Agli abbonati basterà collegarsi al portale di riferimento se si accede tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su dispositivi come smartphone e tablet.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

La telecronaca di Inter-Juventus su DAZN sarà di Pierluigi Pardo, commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Tutte le emozioni di Inter-Juventus si potranno vivere anche in diretta su Goal attraverso la consueta diretta testuale che vi terrà aggiornati su tutto ciò che accadrà a 'San Siro'.

Simone Inzaghi ha l'intera rosa a disposizione, l'unico dubbio riguarda le condizioni di Calhanoglu. A centrocampo probabile la conferma dell'ex Vidal al fianco degli intoccabili Brozovic e Barella. Sulle fasce invece Darmian e Perisic sono in vantaggio rispettivamente su Dumfries e Dimarco. Tutto confermato in difesa dove Skriniar, De Vrij e Bastoni agiranno davanti ad Handanovic. In attacco rientra Lautaro Martinez dopo il turno di riposo contro la Lazio, accanto lui ovviamente ci sarà Dzeko.

Allegri deve fare a meno di Rabiot, ancora positivo al coronavirus, Dybala invece al massimo andrà in panchina. Probabile dunque la conferma della coppia formata da Chiesa e Morata in attacco. In difesa rispetto alla gara di Champions rientra Danilo sulla destra, Chiellini è leggermente favorito su De Ligt. Ballottaggio tra De Sciglio e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo ancora Bentancur con Locatelli, sugli esterni Cuadrado e Bernardeschi. Kulusevski e Kean partiranno dalla panchina.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata