Inter-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Inter sfida la Juventus nel Derby d'Italia, match clou del 7° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 7ª giornata di si chiude al Meazza di Milano con la sfida più attesa, il Derby d' fra l' di Antonio Conte e la di Maurizio Sarri, che mette di fronte le due prime della classe.

I milanesi comandano la classifica a punteggio pieno con 6 vittorie in altrettante partite e un bottino di 18 punti, i piemontesi inseguono a quota 16 con 5 vittorie e un pareggio. Negli 86 precedenti fra le due squadre in casa dei nerazzurri questi ultimi conducono con 35 vittorie, 28 pareggi e 23 successi della Vecchia Signora.

Per Antonio Conte sarà la prima volta da ex alla guida di una squadra italiana contro quella con cui ha vinto tutto da calciatore e 3 Scudetti e 2 Supercoppe Italiane. Se dovesse riuscire a superare anche la Juventus, l'Inter con 7 vittorie di fila eguaglierebbe la squadra del 1966/1967 guidata dal 'Mago' Helenio Herrera.

Il pericolo numero uno per la difesa nerazzurra sarà il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, miglior marcatore della squadra bianconera con 3 goal. Qualora dovesse trovare la rete contro l'Inter, CR7 eguaglierebbe quanto fatto da Andriy Shevchenko, riuscendo ad andare a segno nelle prime 3 gare giocate al Meazza (2 reti fino a questo momento).

Nell'Inter i giocatori più prolifici sono invece il belga Romelu Lukaku e il centrocampista Stefano Sensi, anche loro con 3 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Inter-Juventus si disputerà la sera di domenica 6 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 173° Derby d'Italia nella storia della Serie A.

Il Derby d'Italia Inter-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca del Derby d'Italia sarà curata da Maurizio Compagnoni, con il supporto del commento tecnico di Luca Marchegiani.

Al termine della partita sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai due allenatori e ai protagonisti sul campo nel corso del programma 'Sky Calcio Club', condotto in studio da Fabio Caressa.

Gli abbonati Sky potranno seguire Inter-Juventus anche in diretta attraverso Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Tifosi e appassionati potranno inoltre seguire su Goal la diretta testuale la sfida Inter-Juventus. Collegandosi sul sito, troveranno gli aggiornamenti live minuto minuto della partita, e, prima del fischio d'inizio, le formazioni ufficiali e tutte le informazioni sulla gara.

Dopo il fischio finale sarà possibile inoltre leggere su Goal le interviste e le dichiarazioni più importanti rilasciate dai due allenatori e dai protagonisti del Derby d'Italia.

Conte dovrebbe recuperare Romelu Lukaku per il Derby d'Italia: il belga affiancherà Lautaro Martínez nella coppia d'attacco, vista anche la squalifica di Alexis Sánchez. A centrocampo sulla destra D'Ambrosio è in vantaggio su Candreva, mentre a sinistra agirà Asamoah. In mezzo Barella è favorito su Vecino per il ruolo di mezzala destra, Sensi farà la mezzala sinistra e Brozovic si occuperà della regia. Fra i pali ci sarà capitan Handanovic, in difesa l'uruguaiano Godin affiancherà De Vrij e Skriniar.

Anche Sarri dovrebbe affidarsi all'undici che gli dà in questo momento maggiori garanzie. Davanti a Szczesny, vista la doppia indisponibilità di Danilo e De Sciglio per infortunio, a destra sarà confermato Cuadrado, con Alex Sandro a sinistra e Bonucci e De Ligt al centro. In mediana Pjanic sarà il playmaker, con Khedira e Matuidi, preferito a Rabiot, che dovrebbero agire da mezzali. Davanti sulla trequarti agirà il gallese Ramsey, in vantaggio su Bernardeschi per supportare le due punte Higuain e Cristiano Ronaldo. Panchina per l'altro argentino Dybala, mentre Mandzukic non è stato nemmeno convocato.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.