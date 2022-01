Bonucci è una furia dopo il goal: battibecco con il segretario dell'Inter

La Juventus esce sconfitta dalla prima finale del 2022. L'Inter vince invece il primo trofeo dell'anno solare, grazie al 2-1 sui bianconeri in Supercoppa Italiana. Vantaggio di McKennie, pareggio di Lautaro Martinez dal dischetto e rete di Alexis Sanchez all'ultimo secondo dei tempi supplementari, necessari per definire la vincitrice della coppa. Dopo il goal, grande rabbia per Leonardo Bonucci.

Subito dopo la rete nerazzurra, che ha portato l'Inter ad esplodere di gioia sul campo di San Siro per il primo trofeo della stagione, Bonucci non ci ha visto più. Il difensore bianconero, pronto ad entrare in vista dei rigori, sempre più vicini, ha avuto un battibecco con Cristiano Mozzillo, segretario del club meneghino ed ex Segretario delle giovanili del Napoli.

Non è chiaro perchè Bonucci e Mozzillo si sono scontrati a bordo campo, ma il difensore aspettava solamente uno stop dell'arbitro, magari per un fallo tattico o una palla fuori, per entrare sul terreno di gioco e dare una mano ai suoi nella lotteria dei rigori. Il goal di Sanchez è arrivato prima.