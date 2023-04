Inter-Juve, Inzaghi punta su Dzeko: il bosniaco in coppia con Lautaro, Lukaku in panchina

L'attaccante bosniaco partirà dall'inizio nella sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juve: vuole tornare al goal dopo 3 mesi.

Una notte delle sue. Una di quelle che illuminano San Siro e tengono col fiato sospeso oltre 75 mila anime. E un digiuno lungo oltre tre mesi da interrompere. La grazia concessa a Romelu Lukaku non cambia i piani di Simone Inzaghi in vista della sfida di questa sera tra Inter e Juventus, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Tocca ad Edin Dzeko affiancare Lautaro Martinez e completare la coppia di attaccanti che proverà a sfondare il muro della difesa della Juventus.

L’attaccante bosniaco ha vinto il ballottaggio con Lukaku e partirà dall’inizio dopo aver rifiatato al Castellani di Empoli domenica scorsa, nel match vinto per 3-0 dai nerazzurri proprio grazie alla doppietta e all’assist per il Toro del belga.

Come dicevamo, Dzeko vuole tornare ad essere il calciatore che quest’anno ha dimostrato di saper lasciare il segno nelle gare che contano.

Dopo il goal nel derby d’andata, a pochi minuti dal suo ingresso in campo, il bosniaco ex Roma ha realizzato il goal decisivo contro la capolista Napoli il 4 gennaio a San Siro nel successo di misura della squadra di Inzaghi e si è ripetuto tre settimane più tardi a Riyadh, in Arabia Saudita, siglando la rete che ha sblocca la finale di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri per 3-0 sui ‘cugini’ del Milan.

E quella del 23 gennaio in terra araba è l'ultima rete messa a segno da Dzeko.

Questa sera toccherà proprio a Dzeko prendere in mano l’Inter nel primo degli appuntamenti cruciali di questo finale di stagione.

Serviranno ancora una volta i suoi goal pesanti per superare la Juve e accedere alla finale in programma il 24 maggio a Roma contro la vincente di Fiorentina-Cremonese.

Una notte in cui Edin Dzeko potrebbe finalmente sbloccarsi e regalare un’altra grande gioia a Simone Inzaghi e ai tifosi nerazzurri.