Nasce l'Inter di Inzaghi: continuità tattica e maggiore libertà a Eriksen

Simone Inzaghi si appresta a diventare il nuovo allenatore dell’Inter. Il club ha scelto per la continuità: si andrà avanti con il 3-5-2.

Mancano ancora i crismi dell’ufficialità, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: sarà Simone Inzaghi il prossimo allenatore dell’ Inter .

Il tecnico, che solo nella giornata di mercoledì sembrava ad un passo dal rinnovo con la Lazio , ha già annunciato nella giornata di giovedì il suo addio al club biancoceleste dopo ben ventidue anni di militanza.

"Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio. Ringrazio la società, il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima".

Ad attenderlo c’è quindi una nuova e importante avventura, oltre che una pesante eredità da raccogliere. Sarà lui infatti il nuovo condottiero di una squadra che potrà fregiarsi del titolo di campione d’Italia, ma anche l’uomo chiamato a proseguire sul solco già tracciato da Antonio Conte .

Da questo punto di vista, la scelta dell’Inter è stata più che comprensibile. Non solo infatti il club meneghino ha scelto uno dei migliori tecnici italiani in circolazione, ma ha scelto un allenatore che proprio come il suo predecessore ha fatto del 3-5-2 uno dei suoi marchi di fabbrica.

Pur cambiando, l’Inter ha quindi optato per la strada della continuità e sebbene la prossima sessione di calciomercato potrebbe portare molte novità sia in entrata che in uscita, non è difficile immaginare, dal punto di vista prettamente tattico, quella che sarà la squadra che verrà.

I nerazzurri ripartiranno da un modulo che hanno fatto abbondantemente loro e da un tecnico che lo conosce alla perfezione.

In difesa Inzaghi dovrebbe ritrovare De Vrij , uomo che già ha avuto alla Lazio e che sarebbe l’elemento che per caratteristiche tecniche sarebbe chiamato a far ripartire l’azione.

A centrocampo, Brozovic potrebbe giocare alla Lucas Leiva , mentre Eriksen ha sulla carta le doti giuste per offrire fantasia e qualità alla ‘ Luis Alberto ’. Nell’Inter di Inzaghi, il centrocampista danese potrebbe vedersi garantita una continuità tattica, ma anche maggiore libertà rispetto a quella che aveva con Conte. In attacco si ripartirà chiaramente dalle due punte.

Ovviamente disegnare oggi la nuova Inter è un esercizio più che complicato, ma è chiaro cosa c’è dietro la decisione dei dirigenti meneghini di ripartire proprio dall’ormai ex tecnico della Lazio.