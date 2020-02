Inter, infortunio muscolare per Esposito: salta il Napoli e la Lazio

Problema muscolare per Sebastiano Esposito, che salterà la sfida di Coppa Italia e la prossima giornata di campionato contro la Lazio.

Non è una stagione fortunata dal punto di vista degli infortuni per l' di Antonio Conte, che deve fare i conti con l'ennesimo problema muscolare della sua rosa. Si ferma questa volta Sebastiano Esposito, che salterà sicuramente le prossime due gare.

Questo il comunicato nerazzurro apparso sul sito ufficiale del club:

"Nella giornata di oggi Sebastiano Esposito è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo aver accusato un fastidio in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un’elongazione al retto femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato la prossima settimana".

Il giovane attaccante italiano sarà sicuramente out per la semifinale di Coppa in programma questa sera a San Siro contro il , ma sarà costretto a saltare anche la sfida Scudetto contro la in programma domenica sera.