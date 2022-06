Inter, incontro per Udogie: colloquio con l'agente a Milano

Incontro nel capoluogo lombardo tra la dirigenza interista e i rappresentanti dell'esterno dell'Udinese: colloquio in corso nella sede nerazzurra.

Inter al lavoro per capire la percorribilità di una trattativa che potrebbe vestire di nerazzurro Destiny Udogie.

Il laterale di proprietà dell'Udinese è serio candidato a diventare uno dei profili più interessanti e appetibili in sede di mercato e i nerazzurri, in tal senso, hanno mostrato il loro gradimento.

Come raccontato da 'Sky Sport', l'entourage del classe 2002 è sbarcato in quel di Milano e da pochi minuti è iniziato l'incontro in sede con la dirigenza meneghina.

Dopo la partenza di Ivan Perisic destinazione Tottenham, tra gli obiettivi degli uomini di mercato nerazzurri c'è sicuramente quello di regalare a Simone Inzaghi un nuovo tassello che vada a completare la batteria mancina.

Udogie, dal canto suo, è reduce da una brillante annata in casa casacca bianconera, condita da 5 goal e 3 assist in 37 apparizioni ufficiali.

Numeri importanti che hanno accesso i riflettori sul prospetto nativo di Verona. Su di lui, infatti, va registrato anche l'apprezzamento da parte dello stesso Tottenham.

Al termine dell'incontro, gli agenti Stefano Antonelli e Ferdinando Guarino hanno parlato ai microfoni di 'Sky':

"È stato un primo incontro piacevole. È una possibilità concreta? È stata una prima chiacchierata, sono discorsi da rivedere".