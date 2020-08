Inter in finale di Europa League: prima italiana del nuovo millennio

Nel 1999 il Parma vinceva la Coppa UEFA, da allora nessuna squadra italiana è riuscita a giocare la finalissima.

Venti anni di delusioni non possono essere certo dimenticati, ma nella stagione più strana dell' , l' riparte. Sì, perchè per la prima volta nel nuovo millennio, una squadra italiana giocherà la finale della competizione: l' ha battuto lo e contenderà al il trofeo.

Non solo la prima volta del millennio per l'Italia, ma anche la prima volta da quando la competizione ha cambiato nome: nel 1999 il vinceva la Coppa UEFA, dunque nessuna squadra proveniente dalla ha mai giocato la finale di Europa League nè ovviamente l'ha vinta. Ora ci proverà l'Inter.

E dire che l'Italia era un tempo l'assoluta protagonista della competizione, con diverse squadre capace di portare in Italia il trofeo. Dopo gli anni '90 però al massimo le semifinali e tante squadre che sembravano poter lottare per la vittoria finale hanno deluso sull'altare del turnover o di prestazioni deludenti.

Altre squadre

Grazie all'arrivo dell'Inter in finale, la Serie A pareggia i conti con la Premier per il numero di squadre portare all'ultimo atto della competizione, mentre la è a quota 17, dopo il grandioso cammino del Siviglia nelle ultime stagioni, divenuta la più vincente di sempre nel torneo.

Per l'Inter si tratta a livello generale della quinta finale di Europa League/Coppa UEFA: solamente il Siviglia, che ha appena raggiunto la sesta, è riuscita a giocare l'ultimo atto della competizione in più occasioni. Tre vittorie e una sconfitta per i nerazzurri, alla pari della .

Ora però l'Inter stacca la Juventus, decisa ad essere seconda solamente al Siviglia come tornei vinti. Altrimenti sarà la squadra spagnola a staccare sia i nerazzurri che i bianconeri, confermandosi letale: fin qui cinque finali e cinque trofei portati a casa. En-plein.