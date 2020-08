Inter, in caso di vittoria in Europa League premi per tutti: tranne che per Conte

I nerazzurri stasera possono vincere l'Europa League: avranno oltre 3 milioni di euro di premi da dividersi. Tranne Conte: non è nel contratto.

La finale di , se vinta, potrebbe portare all’ non soltanto un trofeo prestigioso, ma anche una ventata di aria fresca per le casse del club. E, ovviamente, anche nelle tasche dei giocatori nerazzurri.

Come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è un budget di 3,2 milioni di euro stanziato in caso di trionfo. Un premio per tutti i giocatori, ma anche per chi ha contribuito fuori dal campo, non solo a livello di staff tecnico.

Tutti premiati, in caso di vittoria. Tranne uno: Antonio Conte. L’allenatore infatti non avrebbe alcun premio previsto nel suo contratto da 11 milioni di euro l’anno (nessuno più pagato di lui in A e nella storia dell’Inter).

Per il resto della rosa, invece, 3,2 milioni da distribuire in base a svariati criteri. Non ci sono state trattative: tutti pensano a vincere. In caso, poi, anche qualcosa in più in tasca. Tranne che per Conte.