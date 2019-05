Inter in Brasile: l'obiettivo è il classe 2000 Helinho del San Paolo

Inter attiva in Brasile: un emissario del club nerazzurro è stato avvistato a Bahia per visionare il talento classe 2000 del San Paolo Helinho.

In attesa di capire se disputerà nella prossima stagione la (match decisivo domenica sera contro l'), l' si sta già muovendo sul mercato per programmare il futuro.

Secondo quanto riportato da UOL Esporte i nerazzurri hanno messo gli occhi sul giovane talento del San Paolo Helio Junio Nunes de Castro, detto Helinho, che di ruolo fa il trequartista. Il suo contratto è in scadenza nell'aprile del 2023.

La scorsa domenica un emissario della società lombarda è stato avvistato in , precisamente a Bahia, dove il ragazzo è sceso in campo con la sua attuale squadra (è entrato in campo al 58' minuto al posto dell'ex milanista Pato).

Non è stata ancora presentata alcuna offerta ufficiale. Nel corso della stagione, appena cominciata in Brasile, Helinho ha giocato un totale di 58 minuti. 63 invece i minuti giocati in Copa Libertadores.