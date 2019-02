Inter, il rinnovo di Icardi è ancora in ballo: Wanda non fa sconti, 10M all'anno

Wanda Nara non scende dalla sua richiesta di 10 milioni. Intanto i rapporti con Ausilio non sono il massimo: si sono bloccati su Whatsapp più volte...

Nonostante il caso riguardante Mauro Icardi sia proprio nel suo momento di massimo fuoco, nell'incontro che ci sarà con la dirigenza nerazzurra oggi, o al massimo domani, si dovrà parlare per forza con Wanda Nara e continuare in un senso o nell'altro il discorso per il rinnovo contrattuale.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera, però, Wanda Nara non ha intenzione di fare passi indietro per la sua richiesta di rinnovo e adeguamento. La vulcanica procuratrice ha chiesto all'Inter 10 milioni di euro d'ingaggio per suo marito, bonus compresi.

Al momento la società ha proposto un ingaggio da 7 milioni di euro al suo ex capitano, ritenuto troppo basso dalla coppia argentina. I discorsi andranno avanti già da oggi, ma allo stato attuale delle cose, soprattutto dopo la fascia di capitano tolta, sembra più una scalata che una trattativa.

A contorno di tutto questo c'è anche il dato di fatto che il rapporto tra Wanda Nara e Piero Ausilio non sembrano essere proprio idilliaci, per usare un eufemismo.

Il direttore sportivo dell'Inter e Wanda Nara si sono infatti bloccati, e poi sbloccati, più volte su Whatsapp, svela il 'Corriere della Sera'. Insomma, diteci voi se non si tratta di una vera e propria telenovela...