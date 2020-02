Inter, il rinnovo di Ausilio è cosa fatta: prossima scadenza nel 2022

Piero Ausilio, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ha di fatto rinnovato il proprio contatto con l'Inter, in attesa dell'ufficializzazione.

All' non si cambia, anzi, si prosegue nel segno della continuità. Mentre la squadra in campo perde quota dalla e dalla , la società lavora all'organizzazione dirigenziale e lo fa proprio nel segno del non cambiamento.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Piero Ausilio ha di fatto rinnovato il proprio contratto con l'Inter; sarà direttore sportivo della squadra nerazzurra per altri due anni, ovvero fino al giugno del 2022.

L'attuale contratto era proprio in scadenza a giugno e da settimane ormai la società lavorava ad un rinnovo che non è mai stato in discussione, soprattutto per volere del numero 1 Steven Zhang.

Altre due stagioni quindi e durata uniformata a quella degli altri vertici “sportivi” del club, dall’a.d. Beppe Marotta al tecnico Antonio Conte (tutti in scadenza nella stessa data).

Piero Ausilio è direttore sportivo dell’Inter dal dicembre 2010 (ovvero dalla gestione Moratti), quando ha affiancato Marco Branca per poi succedergli nel 2014 con il ruolo nelle sue mani al 100%.