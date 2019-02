Inter, il fantasma di Mourinho su Spalletti: lo 'Special One' a Milano

Nel momento più difficile dell'Inter, Spalletti fa i conti con i fantasmi: a Milano si presentano prima Conte e poi Mourinho.

Nel momento più difficile della sua stagione e forse, in assoluto, della sua gestione, Luciano Spalletti fa i conti con i fantasmi. Quelli del passato dell'Inter e quelli che potrebbero essere del futuro. A cui corrispondono nome e cognome: Antonio Conte e José Mourinho. E dopo il primo, anche il secondo si è visto a Milano.

Segui live e in esclusiva Parma-Inter su DAZN: attiva subito il tuo mese gratis

L'allenatore leccese ex Chelsea e Juventus, senza panchina dalla fine della scorsa stagione, era stato visto vicino alla sede dell'Inter in corso Vittorio Emanuele. Aveva negato contatti con il club nerazzurro, spiegando come fosse a Milano soltanto per questioni personali.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo 'Tuttosport' sarebbe giunto a Milano per lo stesso motivo anche lo Special One, l'allenatore forse in assoluto più amato dai tifosi nerazzurri. Il portoghese sarebbe arrivato nel capoluogo lombardo con il suo agente Jorge Mendes per degli impegni personali. Ma la suggestione nerazzurra per lui non avrà mai fine.

Per ora non dovrebbero esserci stati contatti ufficiali tra la dirigenza dell'Inter e lo Special One. Nella giornata di ieri infatti nessuno dei dirigenti nerazzurri sarebbe stato a Milano, se non Ausilio, rimasto al lavoro nella sede nerazzurra. Gardini sarebbe stato ad Appiano per l'allenamento, Marotta a Roma per l'elezione del presidente dell'UEFA.

Al momento ai tifosi nerazzurri rimane soltanto l'idea, la suggestione di ritrovare José Mourinho in nerazzurro. Nove anni dopo il traumatico, ma dolce addio di Madrid con la vittoria della Champions League. Forse soltanto il pensarlo a Milano rende il pensiero più bello, anche se nella realtà è ancora tutto da realizzare. E nemmeno dall'esito certo.