Inter, Icardi risponde alle voci: "Wanda curerà i miei interessi per sempre"

Mauro Icardi risponde ad alcune voci circolate questa mattina: "Sono ca**te, sono felice del lavoro di Wanda, curerà sempre i miei interessi".

Momento non semplice per Mauro Icardi, non perché l'attaccante dell'Inter non segni o sia in crisi, quanto per le voci che fuori dal campo tormentato il suo rinnovo contrattuale e da oggi anche una possibile fine del rapporto lavorativo con Wanda Nara.

Il capitano dell'Inter ha voluto rispondere su Instagram a queste voci, senza usare mezzi termini.

"Da dove vengono queste frasi? Sono ca**te. Ci tengo a precisare che sono molto, ma molto, felice e soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto insieme fino ad ora. Per questo, sarà sempre Wanda Nara a curare i miei e i nostri interessi fino a fine carriera".

Oltre alle voci sul rapporto lavorativo con Wanda Nara, in questo momento come ben sapete tiene banco la telenovela con l'Inter per il rinnovo contrattuale. Un rinnovo che, stando alle ultime frasi proprio della procuratrice argentina, non sembra ancora in vista.